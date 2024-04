Zukauf: Director vergrößert Depot um init innovation in traffic systems SE-Aktien

Insider Depot

Wie sich die init innovation in traffic systems SE-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Zu Insidertrades kam es am 03.04.2024 bei init innovation in traffic systems SE. Die Meldung des Deals ging am 05.04.2024 ein. Von Aufsichtsrat Greschner, Christina wurden am 03.04.2024 init innovation in traffic systems SE-Papiere gekauft. Für je 37,90 EUR wurden 500 init innovation in traffic systems SE-Papiere erstanden. An diesem Tag stieg die init innovation in traffic systems SE-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,90 Prozent auf 38,40 EUR.

Die init innovation in traffic systems SE-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 37,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. init innovation in traffic systems SE erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 371,96 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 9.840.261 beziffert.

Bevor Greschner, Dr. Gottfried für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 03.04.2024 der letzte Insidertrade durchgeführt. Bei einem Kurs von 38,00 EUR je Papier baute init innovation in traffic systems SE-Greschner, Dr. Gottfried Vorstand sein Engagement um 1.000 Anteile aus.

