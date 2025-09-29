Zukauf: Director vergrößert Depot um Villeroy Boch-Aktien
Bewegung bei Villeroy Boch: So änderte ein Insider sein Portfolio.
Werte in diesem Artikel
Kürzlich kam es bei Villeroy Boch zu Directors' Dealings. Am 29.09.2025 wurde der Handel mit Villeroy Boch-Anteilen gemeldet. Warncke, Dr. Markus, Vorstand bei Villeroy Boch, fügte am 24.09.2025 250 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 16,20 EUR aufgerufen. Im FSE-Handel gewannen die Villeroy Boch-Papiere letztlich 0,30 Prozent auf 16,25 EUR.
Die Villeroy Boch-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 16,25 EUR. Aktuell ergibt sich für Villeroy Boch eine Börsenbewertung in Höhe von 431,89 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 12.615.186 Wertpapiere.
Warncke, Dr. Markus hatte bereits am 28.08.2025 einen Insidertrade abgeschlossen. Warncke, Dr. Markus hatte sein Portfolio um 247 Anteile zu jeweils 16,85 EUR ausgebaut.
