thyssenkrupp-Aktie in Rot: Betriebsrat verlangt baldigen Stahl-Richtungsentscheid - Stahlsparte plant wegen Kriegsfolgen Kurzarbeit

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen uneins -- DAX am Verfallstag unter Druck -- Porsche mit Rekordzahlen -- Vonovia peilt 2022 weiteres Wachstum an -- Vantage Towers, GameStop, FedEx, Moderna im Fokus

Burger King-Mutterkonzern will Geschäft in Russland aufgeben. Hinter neuem TUI-Großaktionär Ondero steht Mordaschow-Ehefrau. Aurubis steigt ins Recyling von E-Auto-Batterien ein. S&T bestellt Vorstand für gute Unternehmensführung. Software AG hält Dividende unverändert. Eni will mehr Geld an Aktionäre ausschütten - Aktienrückkauf angekündigt. Enel schlägt Gewinnerwartungen.