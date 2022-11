JENOPTIK-Aktie mit Verlusten: Prisca Havranek-Kosicek zur Finanzvorständin von JENOPTIK berufen

Aktien in diesem Artikel

Sie übernimmt zum 1. April 2023 die Aufgabe von Hans-Dieter Schumacher, der seinen am 31. März auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, wie das Unternehmen am Freitag in Jena mitteilte. Prisca Havranek-Kosicek hatte bereits Positionen als Finanzchefin verschiedener großer Unternehmen inne, zuletzt bei Nilfisk. Die 47-Jährige ist promovierte Betriebswirtin.

Der JENOPTIK-Aufsichtsrat entschied zudem, Ralf Kuschnereit zum 1. Januar in den Konzernvorstand zu berufen. Er ist Chef des Geschäftsbereichs Advanced Photonic Solutions. Der 54-jährige ist seit 2017 bei JENOPTIK. Zuvor war er bei Carl Zeiss Meditec tätig.

Via XETRA notieren die JENOPTIK-Aktien zeitweise 1,38 Prozent tiefer bei 27,20 Euro.

/ksc/mis

JENA (dpa-AFX)

