Wolters Kluwer-Aktie steigt in EURO STOXX 50 auf - Flutter-Aktie scheidet aus

Zum 15. Dezember

Der irische Glücksspielanbieter Flutter muss wie erwartet den EURO STOXX 50 verlassen.

Den Platz von Flutter werde der niederländische Medienkonzern Wolters Kluwer einnehmen, teilte der Indexanbieter Qontigo am Wochenende mit. Hintergrund ist, dass Flutter seine Notierung an Börse Dublin beenden will. Der EURO STOXX 50 soll nur Werte von Unternehmen enthalten, die auf einem Marktplatz in der Eurozone gelistet sind.

Wirksam wird die Maßnahme zum 15. Dezember. Wichtig sind solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

/he

ZUG (dpa-AFX)