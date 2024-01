Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Rot

Index im Blick

So performte der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Am Dienstag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,63 Prozent im Minus bei 14.765,94 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,917 Prozent auf 14.873,70 Punkte an der Kurstafel, nach 15.011,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14.682,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.887,80 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 14.305,03 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, bei 13.307,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2022, den Stand von 10.466,48 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ebix (+ 104,71 Prozent auf 1,74 USD), i-CABLE Communications (+ 80,00 Prozent auf 0,09 USD), Evercel (+ 25,00 Prozent auf 1,00 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 22,93 Prozent auf 0,12 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 13,27 Prozent auf 3,67 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Corcept Therapeutics (-25,62 Prozent auf 24,16 USD), Americas Car-Mart (-8,91 Prozent auf 69,02 USD), Cumulus Media A (-6,58 Prozent auf 4,97 USD), Geospace Technologies (-5,94 Prozent auf 12,19 USD) und ASML (-5,28 Prozent auf 716,92 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22.918.010 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,716 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,31 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 40,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net