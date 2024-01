Asiens Börsen schwächer -- Kein zweiter Prozess für verurteilten Krypto-König Bankman-Fried -- Nokia verabschiedet sich von Jahreszielen

Der deutsche Aktienmarkt stieg am letzten Handelstag des Jahres leicht an.

Der DAX begann die Freitagssitzung etwas fester und blieb dann im Plus. Letztendlich beendete der deutsche Leitindex den letzten Handelstag 2023 um 0,30 Prozent fester bei 16.751,64 Punkten. Der TecDAX notierte zum Handelsstart marginal im Plus und zeigte sich auch bis zum Handelsende nahe der Nulllinie (+0,04 Prozent bei 3.337,41 Punkten).

Eine verkürzte Sitzung schloss das Börsenjahr 2023 ab - in Frankfurt wurde am Freitag nur bis 14 Uhr gehandelt. An den letzten beiden Handelstagen hielten sich die Schwankungen in engen Grenzen, die Handelsumsätze fielen sehr gering aus.

Auch am Freitag war wenig Bewegung zu sehen. Am Donnerstag hatte die Wall Street erneut neue Rekordstände erklommen, bevor es zu leichten Gewinnmitnahmen kam. Die Impulse aus Übersee sind also summa summarum freundlich. Wichtige Konjunktur- oder Unternehmensdaten standen am Freitag nicht zur Veröffentlichung an.

Im verkürzten Wochenverlauf vor Feiertagen zeigte sich für den deutschen Leitindex schließlich lediglich ein geringfügiges Plus, im Dezember hingegen ein Anstieg um 3,3 Prozent. Dennoch summiert sich der Gewinn für das letzte Quartal auf nahezu neun Prozent. Das Gesamtjahr schließt das deutsche Börsenbarometer mit einem beeindruckenden Plus von 20,3 Prozent ab.

