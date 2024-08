Zurückhaltung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Freitagnachmittag

SLI-Kursverlauf

Am Nachmittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag bewegt sich der SLI um 15:40 Uhr via SIX 0,04 Prozent leichter bei 1.999,01 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,280 Prozent leichter bei 1.994,29 Punkten, nach 1.999,88 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1.993,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.004,55 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,32 Prozent. Vor einem Monat, am 23.07.2024, wies der SLI einen Stand von 1.981,20 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, bei 1.961,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, lag der SLI bei 1.722,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 13,35 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.009,70 Punkten. Bei 1.742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 1,16 Prozent auf 117,25 CHF), Sonova (+ 0,95 Prozent auf 296,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,77 Prozent auf 260,70 CHF), Swisscom (+ 0,57 Prozent auf 533,50 CHF) und Temenos (+ 0,51 Prozent auf 59,10 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen ams (-2,04 Prozent auf 1,06 CHF), Lonza (-1,74 Prozent auf 554,60 CHF), Nestlé (-1,16 Prozent auf 88,40 CHF), Logitech (-0,74 Prozent auf 77,70 CHF) und VAT (-0,55 Prozent auf 433,50 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3.562.130 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 242,856 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,28 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,44 Prozent, die höchste im Index.

