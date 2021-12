Merck stockt Venture-Capital-Fonds um Millionenbetrag auf - Merck-Aktie leichter

Das zusätzliche Kapital in Höhe von 600 Millionen Euro werde über die nächsten fünf Jahre zur Verfügung gestellt und soll dazu eingesetzt werden, die Anzahl und Größenordnung von Investitionen weiter zu erhöhen, teilte der DAX -Konzern Merck mit.

"In den vergangenen zehn Jahren hat sich M Ventures in der Gründer- und Start-up-Szene von Biotech- und Tech-Unternehmen weltweit als führender Partner etabliert", sagte Belen Garijo, Chefin des Wissenschafts- und Technologiekonzerns, laut der Mitteilung. "Angesichts der umfangreichen Expertise des Fonds bei der Identifizierung neuer Technologien und Fähigkeiten wollen wir unsere jährlichen Investitionen erhöhen."

Seit seiner Gründung im Jahr 2009 war M Ventures den Angaben zufolge maßgeblich an der Entwicklung - von der Gründung bis zur Ausgründung - von mehr als 80 Unternehmen weltweit beteiligt und hat dazu beigetragen, zahlreiche Medikamente und Technologien auf den Markt zu bringen.

Merck-Aktien verlieren an der XETRA zeitweise 0,23 Prozent auf 220,50 Euro.

FRANKFURT / DARMSTADT (Dow Jones / dpa-AFX)

Bildquellen: Merck KGaA