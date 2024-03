Zuversicht

Der spanische Energieversorger Iberdrola hat seine Investitionsziele gesenkt und gleichzeitig angekündigt, die Ausschüttungen an die Aktionäre zu erhöhen.

Im Rahmen der Aktualisierung des Strategieplans bis 2026 will Iberdrola nun im Zeitraum 2024 bis 2026 insgesamt 41 Milliarden Euro investieren. Davon sollen 5 Milliarden Euro von Partnern kommen.

Von der Summe sollen 60 Prozent für Investitionen in Netze und 15,5 Milliarden Euro für Investitionen in erneuerbare Energien verwendet werden, wobei mehr als die Hälfte der Mittel für erneuerbare Energien in Offshore-Windprojekte in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland fließen soll. Von den geplanten Netzinvestitionen in Höhe von 21,5 Milliarden Euro in diesem Zeitraum würden 44 Prozent in die USA fließen, so das Unternehmen.

Iberdrola hatte zuvor angekündigt, im Zeitraum 2023 bis 2025 rund 47 Milliarden Euro zu investieren, davon rund 17 Milliarden Euro in erneuerbare Energien und rund 27 Milliarden Euro in Netze.

Im Zeitraum 2024 bis 2026 sollen 11 Milliarden Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden, im Vergleich zu rund 9,5 Milliarden Euro im Zeitraum 2021 bis 2023.

Bei der Dividende geht Iberdrola für den Zeitraum 2024 bis 2026 von einer Untergrenze von 0,55 Euro je Aktie aus, zuvor war für 2025 eine Untergrenze von 0,50 Euro erwartet worden.

An der Börse in Madrid geht es für die Iberdrola-Aktie zeitweise 1,04 Prozent auf 11,19 Euro nach oben.

BARCELONA (Dow Jones)