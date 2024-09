Zuversicht in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag

Kursverlauf

Der DAX notiert heute im Plus.

Am Donnerstag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,29 Prozent fester bei 18.567,45 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,749 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,11 Prozent fester bei 18.533,41 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18.330,27 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18.595,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.523,70 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, wies der DAX einen Stand von 17.726,47 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, bei 18.630,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wurde der DAX mit 15.715,53 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 10,72 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18.990,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.345,02 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 3,31 Prozent auf 29,84 EUR), Siemens Energy (+ 3,23 Prozent auf 26,21 EUR), Commerzbank (+ 3,20 Prozent auf 15,16 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,68 Prozent auf 40,29 EUR) und Daimler Truck (+ 2,42 Prozent auf 30,45 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Covestro (-0,36 Prozent auf 55,70 EUR), QIAGEN (-0,34 Prozent auf 41,48 EUR), EON SE (-0,22 Prozent auf 13,41 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,18 Prozent auf 33,01 EUR) und Henkel vz (-0,10 Prozent auf 80,32 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4.919.575 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 224,598 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

