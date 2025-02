Zuversicht in New York: Anleger lassen S&P 500 am Mittwochnachmittag steigen

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 wagt sich am dritten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,19 Prozent höher bei 6.049,41 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 52,520 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,175 Prozent auf 6.027,33 Punkte an der Kurstafel, nach 6.037,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6.053,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.007,06 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 5.942,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.782,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 4.942,81 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3,08 Prozent nach oben. Bei 6.128,18 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 5.773,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell NOV (+ 12,96 Prozent auf 16,47 USD), Johnson Controls International (+ 12,56 Prozent auf 87,00 USD), Fiserv (+ 7,38 Prozent auf 230,03 USD), Super Micro Computer (+ 7,06 Prozent auf 31,22 USD) und Broadcom (+ 6,20 Prozent auf 236,23 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen FMC (-31,90 Prozent auf 36,80 USD), IDEX (-8,96 Prozent auf 199,06 USD), MarketAxess (-8,63 Prozent auf 198,55 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,88 Prozent auf 110,08 USD) und Alphabet A (ex Google) (-7,42 Prozent auf 191,06 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26.465.486 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,363 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent, die höchste im Index.

