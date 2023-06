Software-Aktie tiefer: Akzeptanz von Silver Lakes Übernahmeangebot bleibt niedrig

Aktien in diesem Artikel Software 31,98 EUR

Insgesamt sei das Angebot von Silver Lakes Bietergesellschaft Mosel BidCo für insgesamt 25,25 Prozent der Aktien angenommen worden, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Darin sind angediente Aktien bis Montagmittag um 14.00 Uhr enthalten. Die Großaktionärin, die Software-AG -Stiftung, hat bereits 25,1 Prozent der Anteile an Silver Lake verkauft, sie sind in dem Posten bereits enthalten. Die aktuelle Annahmefrist läuft bis Mitternacht an diesem Mittwoch (24.00 Uhr), sie kann aber noch verlängert werden. Silver Lake hat sich für sein Angebot eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent gesetzt und bietet 32 Euro je Aktie.

Es ist nicht unüblich, dass Profiinvestoren ihre Anteile erst spät andienen. Viele Investoren hatten sich allerdings auch unzufrieden mit dem Angebot von Silver Lake gezeigt, das von der Unternehmensführung unterstützt wird. Denn mit dem Finanzinvestor Bain Capital bietet ein Rivale über seine Beteiligungsgesellschaft Rocket Software mindestens 34 Euro je Papier - wenn Silver Lake und die Stiftung einschlagen sogar 36 Euro. Bain will die Software AG mit Rocket Software fusionieren. Software-AG-Vorstandschef Sanjay Brahmawar hat mehrfach erklärt, in Silver Lake den passenden Partner für den von ihm eingeleiteten Konzernumbau gefunden zu haben und will diesen mit dem Technologieinvestor fortsetzen.

Die Software-Aktie gibt via XETRA zeitweise 0,43 Prozent auf 32,06 Euro nach.

FRANKFURT (dpa-AFX)

