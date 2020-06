"Aktienmarkt unberechenbarer": Dow Jones legt zum Start geringfügig zu

Der Dow Jones steigt zu Beginn des Mittwochgeschäfts um 0,15 Prozent auf 26.330,52 Punkte.

Damit setzt sich die positive Tendenz des Vortages fort, wenn auch mit gebremstem Tempo. Die jüngste Ausweitung der Anleihekäufe der US-Notenbank und zuletzt überraschend gute US-Konjunkturdaten dürften das Sentiment auch weiterhin stützen. "Das Schlimmste ist meiner Meinung nach überstanden", sagte Patrick Spencer von der US-Investmentfirma Baird. "Ich glaube, eine V-förmige Erholung ist im Gange", ergänzt der Teilnehmer.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, die auf die steigende Zahl von Neuinfektionen in diversen US-Bundesstaaten und in Peking verweisen. Damit steige die Gefahr einer zweiten Infektionswelle. "Sicher wird die nächste Erholungsphase nicht so geradlinig und einfach sein wie die Etappe, die wir gerade hinter uns haben", sagte Derek Halpenny, Head of Research for global Markets in Europa bei der MUFG Bank. "Jetzt wird der Aktienmarkt ein wenig unberechenbarer sein".

US-Baubeginne im Mai weniger gestiegen als erwartet

Die Neubautätigkeit in den USA hat sich im Mai unterdessen ausgeweitet. Die Zahl der ersten Spatenstiche erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 4,3 Prozent auf einen hochgerechneten Jahreswert von 0,974 Millionen. Volkswirte hatten indes eine Zunahme um 22,3 Prozent prognostiziert.

Die zunächst für den Vormonat gemeldete Veränderung von minus 30,2 Prozent wurde auf minus 26,4 Prozent revidiert, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Andre Viegas / Shutterstock.com, Robert Crum / Shutterstock.com