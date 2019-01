Neuer Tesla-Verwaltungsrat Larry Ellison legt offen, wie hoch sein Tesla-Anteil wirklich ist

Die Berufung von Oracle -Chef Larry Ellison ins Tesla -Board Ende Dezember 2018 war für viele Marktbeobachter eine Überraschung. Dabei hat der Techexperte schon seit geraumer Zeit eine Verbindung zu Tesla-Chef Elon Musk und auch dem Elektroautobauer selbst: Er gehört zu den Großinvestoren des Konzerns.

Beteiligung von einer Milliarde US-Dollar

In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) legte Ellison offen, dass er Inhaber von drei Millionen Tesla-Aktien ist. Die Anteile besitzt der Firmengründer indirekt über den Lawrence J. Ellison Revocable Trust. Insgesamt beläuft sich der Wert seiner Beteiligung damit auf rund eine Milliarde US-Dollar - Larry Ellison ist damit hinter Firmenchef Elon Musk, der rund ein Fünftel des Unternehmens besitzt, der zweitgrößte öffentlich bekannte Einzelaktionär des Elektroautobauers.

SEC-Forderungen erfüllt?

Die Berufung von Larry Ellison ins Board von Tesla war Teil einer Auflage der US-Börsenaufsicht SEC. Die Behörde war nach der Ankündigung von Elon Musk, Tesla von der Börse nehmen zu wollen, eingeschritten und hatte das Unternehmen - insbesondere aber dessen Führungsstruktur - genau unter die Lupe genommen. Die Börsenaufseher hatten unter anderem gefordert, dass Musk seine Doppelfunktion als CEO und Board-Chef aufgeben müsse, zeitgleich sollten zwei unabhängige neue Verwaltungsratsmitglieder ernannt werden. Diesen Auflagen kam Tesla inzwischen nach: Die neue Board-Chefin ist Robyn Denholm, neben Ellison wurde auch Kathleen Wilson-Thompson, die internationale Personalchefin bei Walgreens, als neues Board-Mitglied ernannt.

Vor dem Hintergrund der massiven finanziellen Beteiligung von Ellison an Tesla bleibt die Frage, ob die Vorgabe der SEC nach einem "unabhängigen" Mitglied tatsächlich vollständig umgesetzt wurde. Schließlich sind Ellison und Musk dem Vernehmen nach bereits seit Jahren eng miteinander befreundet.

Der Oracle-Chef hatte sich bereits vor einigen Monaten im Rahmen eines Finanzanalysten-Treffens durchweg positiv zu den Aussichten von Tesla geäußert und zeitgleich die negative Berichterstattung über den Autobauer und seinen "engen Freund" Elon Musk kritisiert. "Ich frage mich, wieso ich Berichten des Wall Street Journals mehr Glauben schenken soll als meinem Freund Elon, der tiefere Einblicke in den Betrieb Teslas oder des Raumfahrtunternehmens SpaceX hat, während Journalisten lediglich vor ihren Apple Macs sitzen und Artikel schreiben, in denen steht, dass Elon ein Idiot ist", verteidigte Ellison seinen Freund.



