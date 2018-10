Larry Ellison verteidigt Elon Musk und enthüllt: Mein zweitgrößtes Investment ist Tesla

"Sehr enge" Freunde

Auf einem Finanzanalysten-Treffen auf der Oracle OpenWorld-Konferenz vergangene Woche offenbarte der Gründer, CTO und Vorstandsvorsitzende von Oracle, Larry Ellison , dass der Tesla-Chef Elon Musk und er "sehr enge" Freunde seien und er zudem ein großer Tesla-Anhänger sei.

"Meine zweitgrößte Investition, ich werde es jetzt offenbaren, ich bin mir nicht sicher, ob die Leute wissen, dass ich mit Elon Musk sehr eng befreundet bin und ich ein sehr großer Investor in Tesla bin. Und so hatte Tesla einen guten Tag, und ich denke, Tesla hat viel Aufwärtspotenzial", verriet Ellison einen Tag, nachdem Tesla seine Quartalszahlen vorgelegt und berichtet hatte, dass der Konzern zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder schwarze Zahlen schrieb. Ellison verriet dabei nicht, wie viele Tesla-Aktien er hält. Das Nettovermögen des Milliardärs wird allerdings auf rund 59 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Ellison verteidigt Musk

Doch Ellison offenbarte an diesem Tag nicht nur sein großes Investment in Tesla, sondern er kritisierte auch die negative Berichterstattung über den Autobauer sowie dessen Chef Elon Musk. Das Wall Street Journal sei zwar seine Lieblingszeitung, verriet der Oracle-Gründer, doch die negativen Berichte über Musk, wie er einen Joint raucht, den Höhlentaucher beleidigt, eine mögliche Privatisierung und weitere verrückte Nachrichten bei Twitter postet und auch über den Stress mit der SEC bemängelte er. Er fragte, warum er Berichten wie jenen des Wall Street Journals im Gegensatz zu seinem "Freund Elon" glauben sollte, während er tiefere Einblicke in den Betrieb Teslas oder auch des Raumfahrtunternehmens SpaceX habe und die Journalisten lediglich vor ihren Apple Macs säßen und Artikel schrieben, in welchen stünde, "dass Elon ein Idiot ist".

"Dieser Typ landet Raketen. Wissen Sie, er landet Raketen auf Roboter-Drohnen-Flößen im Ozean. Und Sie sagen, er weiß nicht, was er tut. Nun, wer landet noch Raketen? Haben Sie jemals eine Rakete auf einer Roboterdrohne gelandet? Wer sind Sie?", verteidigt Ellison seinen Freund Musk.

