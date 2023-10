Fresenius-Aktie vorbörslich in Rot: Keine Dividende wegen Staatshilfe für Helios?

Zwickmühle

Der Gesundheitskonzern Fresenius steckt womöglich in der Zwickmühle.

Wegen der für die Kliniktochter Helios in Anspruch genommenen staatlichen Energiehilfe darf der DAX-Konzern für das Jahr 2023 möglicherweise weder eine Dividende an seine Aktionäre noch Boni an die Manager zahlen. Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) kritisierte der Fresenius-Vorstandsvorsitzende Michael Sen, der am 1. Oktober seit genau einem Jahr im Amt ist, das Gesetz zur Entlastung der Krankenhäuser von gestiegenen Energiekosten als "komplex und teilweise unklar", was zu erheblichen Auslegungsunsicherheiten führe. "Es gibt jetzt auch eine Prüfbehörde, die vielleicht etwas Licht ins teilweise Dunkle bringen kann", so Sen.

Konkret geht es um eine Bestimmung im "Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme", nach der Krankenhausbetreiber, die mehr als 50 Millionen Euro Staatshilfe bekommen, für das Jahr 2023 keine Boni und Dividenden zahlen dürfen. Bei Helios summierte sich die Staatshilfe laut FAS in der ersten Jahreshälfte auf rund 90 Millionen Euro.

Auf die Frage, ob Fresenius notfalls gerichtlich gegen eine Streichung von Boni und Dividende vorgehen würde, antwortete Sen: "Wir werden uns das am Ende sehr genau anschauen und auf der Grundlage einer sorgfältigen Abwägung die erforderlichen Entscheidungen treffen, und zwar im Sinn der Wertsteigerung des Unternehmens und unserer Aktionäre."

Fresenius verfolgt eine progressive Dividendenpolitik, auf deren Grundlage die Dividende im Einklang mit dem währungsbereinigten Wachstum des Ergebnisses je Aktie erhöht oder aber mindestens auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden soll. Für das Jahr 2022 hatten die Aktionäre trotz des Gewinnrückgangs eine unveränderte Dividende von 92 Cent erhalten.

Wenn die staatlichen Energiehilfen für Krankenhäuser im April 2024 wegfallen, sieht Konzernchef Sen andere Möglichkeiten, um die Marge bei Helios zu halten. Im Gespräch mit der FAS nannte er neben mehr Patienten und einer günstigeren Zusammensetzung der Fälle verkürzte Wartezeiten und eine Reduzierung von Überdiagnosen.

Sen sieht sich in seinem Restrukturierungskurs nicht zuletzt durch die Reaktion am Kapitalmarkt bestätigt. Die diese Woche begebene Anleihe sei stark überzeichnet gewesen, sagte er der FAS. Die siebenjährige Anleihe hat laut Unternehmensangaben ein Volumen von 500 Millionen Euro und einen jährlichen Kupon von 5,125 Prozent. "Unsere Papiere sind also durchaus gefragt, trotz der gegenwärtig hohen Verschuldung", so Sen. "Das zeigt: Der Markt nimmt unsere neue Strategie und die Maßnahmen ernst, mit denen wir unsere Ziele erreichen wollen. Eins davon ist, den Verschuldungsgrad, also das Verhältnis von Krediten zu Gewinn, von zurzeit etwas mehr als 4,0 auf 3,5 und niedriger zu bringen."

Sollten Geschäftsbereiche verkauft werden, würden diese Mittel ebenfalls in die Schuldentilgung fließen. In Medienberichten waren in diesem Zusammenhang bereits die Helios-Kinderwunschzentren Eugin und die Digitaltochter Curalie genannt worden.

Am Montag geht es im vorbörslichen Tradegate-Handel für die Fresenius-Aktie zeitweise 0,03 Prozent auf 29,39 Euro nach unten.

