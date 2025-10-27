DAX24.294 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +5,1%Nas23.564 +1,6%Bitcoin98.783 +0,4%Euro1,1637 +0,1%Öl66,11 +0,6%Gold3.994 -2,1%
Chinas Notenbank steht vor Wiederaufnahme des Handels mit Staatsanleihen

27.10.25 14:33 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Notenbank steht vor einer Wiederaufnahme des Handels mit Staatsanleihen. Am freien Markt können Staatspapiere künftig wieder durch die Zentralbank gekauft oder verkauft werden, wie die staatliche Agentur Xinhua Finance am Montag unter Berufung auf einen Vertreter der Notenbank berichtete. Demnach habe sich der Notenbanker auf einer Veranstaltung in Peking zu dem Plan geäußert, ohne allerdings weitere Details zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Handels zu nennen.

Die Zentralbank hatte ihre Käufe von chinesischen Staatsanleihen zu Beginn des Jahres ausgesetzt, nachdem zunehmende Konjunktursorgen für eine generell stärkere Nachfrage nach Chinas Staatspapieren gesorgt hatten. Mit der hohen Nachfrage legten die Kurse kräftig zu, während die Rendite im Gegenzug auf ein Rekordtief gefallen war. Zuletzt hatte unter anderem eine Entspannung im Handels- und Zollstreit mit den USA die Attraktivität von Staatsanleihen gedämpft. In den vergangenen Monaten waren die Renditen zudem tendenziell wieder gestiegen.

Nach Einschätzung der chinesischen Investmentbank Citic Securities dürfte die Maßnahme dazu beitragen, den Handel mit Staatsanleihen zu stabilisieren und für eine "gesunde Zinskurve" zu sorgen. Demnach sei damit zu rechnen, dass sich die Stimmung am Anleihemarkt verbessern werden.

Am Markt für Staatsanleihen ist die Rendite für Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren am Montag gesunken und lag bei 1,80 Prozent. Die Rendite in der Laufzeit von zwei Jahren betrug zuletzt 1,45 Prozent./jkr/jsl/nas