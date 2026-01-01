DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 +2,9%Nas23.352 -1,5%Bitcoin83.762 +2,4%Euro1,1652 +0,1%Öl66,27 +1,2%Gold4.606 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber, Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Lummis-Gesetz bringt US-Krypto-Regulierung voran: Abstimmung für Januar 2026 geplant Lummis-Gesetz bringt US-Krypto-Regulierung voran: Abstimmung für Januar 2026 geplant
Analyst sieht Potenzial: Wells Fargo setzt 2026 auf diese Energie-Aktien Analyst sieht Potenzial: Wells Fargo setzt 2026 auf diese Energie-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen drehen in die Gewinnzone

14.01.26 18:07 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Nachdem die Notierungen am Morgen noch leicht gesunken waren, drehten sie im Tagesverlauf in die Gewinnzone. Am Markt sind geopolitische Risiken stärker in den Vordergrund gerückt, was die Nachfrage nach den als sicher eingeschätzten Bundesanleihen verstärkte.

Wer­bung

Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,24 Prozent auf 128,41 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,81 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone ging es mit den Renditen nach unten.

Die Anleger sind besorgt wegen der angespannten Lage im Iran und den damit verbundenen geopolitischen Risiken für die gesamte Region am Persischen Golf. Hinzu kamen neue Zolldrohungen der US-Regierungen an die Adresse von Ländern, die mit dem Iran Handel treiben.

Vor diesem Hintergrund konnten US-Konjunkturdaten die Kurse der Festverzinslichen nicht belasten. Im November hatten die Umsätze im US-Einzelhandel etwas deutlicher zugelegt als Analysten erwartet hatten. Zudem war bekannt geworden, dass sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im November überraschend deutlich verstärkt hat./jkr/jha/