Deutsche Anleihen etwas fester vor US-Zinsentscheidung

17.09.25 09:58 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung in den USA wenig verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte geringfügig um 0,06 Prozent auf 128,81 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,68 Prozent.

"Im Vorfeld der Bekanntgabe der Entscheidung der US-Notenbank Fed heute Abend um 20 Uhr sollten sich kaum belastbare Trends an den Märkten ausbilden", heißt es in einem Kommentar der Dekabank. An den Märkten wird fest mit der ersten Zinssenkung der Fed in diesem Jahr gerechnet. Der Leitzins dürfte demnach um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne zwischen 4,0 bis 4,25 Prozent gesenkt werden.

Die Marktteilnehmer werden am Abend nicht nur die Zinsentscheidung aufmerksam verfolgen, sondern auch auf Hinweise auf künftige geldpolitische Entscheidungen und auf die neuen Prognosen der US-Notenbanker zur künftigen Zinsentwicklung warten. Bisher haben die Prognosen darauf hingedeutet, dass die Notenbanker bereit seien, die Zinsen bis Ende dieses Jahres um insgesamt 0,50 Prozentpunkte zu senken, heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen./jkr/stk