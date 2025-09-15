DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto15,92 -0,5%Dow45.782 -0,2%Nas22.336 -0,1%Bitcoin97.633 -0,5%Euro1,1871 +0,9%Öl68,47 +1,5%Gold3.690 +0,3%
Deutsche Anleihen: Kurse kaum verändert

16.09.25 17:59 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,01 Prozent auf 128,70 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,7 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. So sind die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im September unerwartet gestiegen. Die Beurteilung der Lage trübte sich aber ein.

"Zwar hat der Saldo der Lageeinschätzungen nachgegeben, der Anstieg des Erwartungssaldos aber lässt hoffen, dass im Verlauf der kommenden Quartale eine konjunkturelle Belebung einsetzt", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. "Die Zinssenkungserwartungen hinsichtlich der EZB werden demnach gedämpft bleiben." Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuletzt ihre Zinsen bestätigt. Die meisten Experten erwarten auch auf der kommenden Sitzung im Oktober keine Leitzinssenkung.

Anleger blicken allerdings vermehrt auf die US-Notenbank Fed. Die besser als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätze in den USA bewegten den Markt kaum. Derzeit gehen Ökonomen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte vornimmt. "Der Konsument ist somit weiterhin eine tragende Säule der Wirtschaft der Vereinigten Staaten", kommentiert Nord/LB-Analyst Tobias Basse. Mit diesen Zahlen ist eine kräftige Senkung der US-Leitzinsen noch unwahrscheinlicher geworden./jsl/jha/