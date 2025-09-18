DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.206 +0,1%Nas22.563 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1752 -0,3%Öl66,74 -1,2%Gold3.672 +0,8%
Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste vor dem Wochenschluss

19.09.25 16:42 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,10 Prozent auf 128,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,74 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

In Deutschland gab es weitere Hinweise auf einen nachlassenden Preisdruck. Der Rückgang der Erzeugerpreise hat sich den fünften Monat in Folge beschleunigt. Im Jahresvergleich fielen sie im August um 2,2 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 1,7 Prozent gerechnet. Die Erzeugerpreise wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. In den USA standen am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender.

US-Präsident Donald Trump hat mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping gesprochen. Bisher wurden jedoch noch keine Inhalte veröffentlicht. /jsl/nas