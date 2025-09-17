DAX23.648 +1,2%ESt505.435 +1,2%Top 10 Crypto16,35 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.110 +0,6%Euro1,1838 +0,2%Öl67,51 -0,6%Gold3.671 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 PUMA 696960 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
IonQ-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit dem Energieministerium soll Quantentechnologie im All voranbringen IonQ-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit dem Energieministerium soll Quantentechnologie im All voranbringen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

18.09.25 10:39 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 128,93 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,69 Prozent.

Wer­bung

Die Leitzinssenkung der US-Notenbank am Mittwoch hatte keine starken Auswirkungen auf die deutschen Staatsanleihen. Es war die erste Zinssenkung seit Dezember 2024, und sie war so erwartet worden. Für den weiteren Jahresverlauf wurden zwei weitere Leitzinssenkungen in Aussicht gestellt.

Die Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell hat laut Commerzbank-Ökonom Erik Liem die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen aber gedämpft. "Während das FOMC zustimmt, dass die Abwärtsrisiken bei der Beschäftigung zugenommen haben, betont es ebenso, dass das Risiko einer anhaltenden Inflation weiterhin im Auge behalten werden muss", heißt es in einem Kommentar. Andere Analysten verweisen darauf, dass abgesehen von dem Trump-Verbündeten Stephen Miran niemand im geldpolitischen Rat für eine größere Zinssenkung gestimmt habe.

Im weiteren Handelsverlauf wird noch die britische Notenbank ihre Zinsentscheidung verkündigen. Hier wird allerdings keine Änderung erwartet. In den USA dürften die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe beachtet werden. Schließlich hat US-Notenbankchef Jerome Powell die Zinssenkungen vor allem mit dem schwächelnden Arbeitsmarkt begründet./jsl/jkr/men