Deutsche Anleihen geben weiter nach - Warten auf ifo-Geschäftsklima

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstagmorgen nach den jüngsten Verlusten weiter nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank im frühen Handel um 0,03 Prozent auf 129,61 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,66 Prozent.

Für Bewegung könnten die am Vormittag anstehenden Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone sowie der Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland sorgen.

Technisch gesehen ist die Indikatorenlage beim Bund-Future nach Einschätzung der Helaba-Analysten uneindeutig, trübt sich aber ein. Noch liege er aber weiter deutlich über dem Vorwochentief von 129,13 Punkten./zb/jha/