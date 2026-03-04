DAX24.268 +0,3%Est505.891 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 +3,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.563 +0,2%Euro1,1622 -0,1%Öl82,69 +0,1%Gold5.155 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX dreht ins Plus -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star? Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star?
So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursverluste - Iran-Krieg bleibt im Fokus

05.03.26 10:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Anleihemarkt hat am Donnerstag nachgegeben. Die Folgen des Iran-Kriegs bestimmen weiterhin das Geschehen an den Finanzmärkten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,17 Prozent auf 128,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,79 Prozent. Zum Wochenstart hatte die Rendite noch bei 2,65 Prozent gelegen.

Wer­bung

Bei den Öl- und Gaspreise zeigte sich seit Mittwoch eine Beruhigung. Eine dauerhafte Entspannung ist aber nicht in Sicht. Die Kriegshandlungen weiten sich aus.

"Der Anstieg der Energiepreise bewegt die Märkte in Energieimportländern - etwa in Europa und Asien - deutlich stärker als in Exportländern wie den USA", schreiben die Experten der Dekabank. Von den gestiegenen Gaspreisen sei allerdings Asien noch stärker getroffen als Europa. Am Anleihemarkt dominieren gestiegene Inflationserwartungen. Dies könnte sich auch auf die Geldpolitik der EZB auswirken.

Am Nachmittag könnten in den USA noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe beachtet werden. Schließlich steht am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender./jsl/jkr/mis