Deutsche Anleihen: Kursverluste nach Einigung von USA und China im Zollstreit

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste - Gute Stimmung am Aktienmarkt belastet

Iute Group verzeichnet großes Interesse bestehender Investoren am bedingten Umtausch- und Barangebot

„Wir bauen im Hintergrund weiter unsere Luxusplattform auf, ohne dass wir damit groß an die Öffentlichkeit gehen“, Dr. Dominik Benner, CEO, The Platform Group AG

Heute im Fokus

Borussia Dortmund feiert Sieg in Leverkusen. Mexiko klagt gegen Google wegen 'Golf von Amerika'. Ukraine-Krieg: Europäer fordern Waffenruhe - Selenskyj will sich mit Putin in der Türkei treffen. Formycon startet mit Einbußen ins Jahr. Evonik übertrifft Gewinnerwartungen im ersten Quartal. Experten haben wenig Hoffnung für Kölner Ford-Werke. DHL-Chef hofft auf Zusatzgeschäft durch Zölle.