Iute Group verzeichnet großes Interesse bestehender Investoren am bedingten Umtausch- und Barangebot

Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, einem führenden Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, verzeichnet großes Interesse beste­hender Investoren am bedingten Angebot zum Um­tausch der EUR Anleihen 2021/2026 (ISIN XS2378483494) in neue Anleihen oder alternativ zur Andienung der EUR Anleihen 2021/2026- gegen Barzahlung.



Auf Grundlage der bis zum Ende der Umtauschfrist am 7. Mai 2025 um 14:00 Uhr MESZ/15:00 Uhr EEST eingegangenen Interessenbekundungen haben Investoren mit einem Nominalwert von rund 78 Mio. Euro ihr Interesse an der Einladung zum bedingten Umtausch- und Barangebot bekundet. Damit wurde die Mindestannahmeschwelle von 75 Mio. Euro deutlich überschritten. Rund 52,5 Mio. Euro, das entspricht knapp 42% der ausstehenden EUR 2021/2026-Anleihen im Volumen von 125 Mio. Euro, bekundeten ihr Interesse am bedingten Umtauschangebot. Rund 25,5 Mio. EUR bzw. knapp 21% des ausstehenden Volumens entschieden sich für das bedingte Barangebot.



Die Zahlung der Bargegenleistung für die Übernahme der EUR Anleihen 2021/2026 ist an die Ausgabe neuer Anleihen im Rahmen eines öffentlichen Angebots gemäß dem gebilligten Prospekt gebunden. IuteCredit Finance S.à r.l. beabsichtigt, neue Anleihen im Volumen von mindestens 125 Mio. Euro zu begeben.



Ein öffentliches Angebot zur Zeichnung neuer Anleihen wird kurz nach Billigung des Prospekts erwartet.



Tarmo Sild, CEO der Iute Group: „Der erfolgreiche Abschluss unseres bedingten Umtausch- und Barangebots ist ein wichtiger Meilenstein und ein klarer Vertrauensbeweis unserer Investoren. Sie haben ihre Bereitschaft bewiesen, auch in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin an den attraktiven Renditen und dem zukünftigen Wachstum der Iute Group zu partizipieren. Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unserer Arbeit für unsere Investoren und unsere Hunderttausenden Kunden.“



Die Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager mandatiert. Aalto Capital (München) fungiert als Financial Advisor der Iute Group.



www.fixed-income.org