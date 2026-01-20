DAX24.578 -0,5%Est505.889 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 +0,5%Nas23.012 +0,3%Bitcoin75.392 +0,1%Euro1,1704 -0,2%Öl64,86 +1,3%Gold4.831 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Intel, BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Vanguard-Finanzexpertin: So sollte dein Depot in deinem Alter aufgebaut sein Vanguard-Finanzexpertin: So sollte dein Depot in deinem Alter aufgebaut sein
Bitcoin schon im Bärenmarkt? CryptoQuant warnt vor weiterem Kursrutsch Bitcoin schon im Bärenmarkt? CryptoQuant warnt vor weiterem Kursrutsch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursverluste nach Trump-Rede

21.01.26 17:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nach der Rede von US-Präsident Donald Trump etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 127,79 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,88 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Wer­bung

Trump hat sich im Grönlandstreit wenig kompromissbereit gezeigt. Bei seiner mit Spannung erwarteten Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wiederholte er seine Forderung, dass Grönland von den USA zum Schutz der Welt übernommen werden müsse. Gewalt werde er dafür aber nicht anwenden. Er forderte stattdessen "sofortige Verhandlungen". Mit wem, sagte er nicht. "Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit." Zur Beruhigung trug laut Händlern bei, dass Trump seine jüngsten Zolldrohungen gegenüber europäischen Staaten nicht erneuerte.

Mögliche neue US-Zölle könnten nach Einschätzung des Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel Auswirkungen auf künftige Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben. Zwar seien mögliche Folgen neuer Zölle auf die Preisstabilität "ziemlich unklar". Mehr Sorge würden hingegen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum bereiten, sagte Nagel in einem Fernsehinterview am Rande des Treffens in Davos.

Deutlich gestiegen sind hingegen die Kurse japanischer Anleihen. Diese waren am Dienstag stark unter Druck geraten. Bei vorgezogenen Neuwahlen wird am Markt eine größere Mehrheit für die amtierende japanische Regierungschefin Sanae Takaichi erwartet. Diese hätte es dann leichter, ihre Wachstumspläne durch höhere Staatsausgaben durchzusetzen. Dies verunsicherte die Finanzmärkte. Der japanische Finanzminister Satsuki Katayama hatte am Dienstag vergeblich versucht, die Finanzmärkte zu beruhigen./jsl/he