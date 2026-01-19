DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 -5,2%Nas23.122 -1,7%Bitcoin76.893 -3,3%Euro1,1734 +0,7%Öl64,90 +1,1%Gold4.755 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Ryanair A1401Z Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW BASF BASF11 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX letztlich tief im Minus -- Henkel mit möglichem Erwerb von Stahl Holdings -- Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen
Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX verbucht letztlich erneut herbe Verluste - zeitweise Rückschlag an 24.500er-Marke Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX verbucht letztlich erneut herbe Verluste - zeitweise Rückschlag an 24.500er-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen erneut unter Druck - US-Zolldrohungen verunsichern

20.01.26 18:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag erneut nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,20 Prozent auf 111,53 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug bis auf 4,29 Prozent. Dies ist der höchste Stand seit August.

Wer­bung

Der Streit um Grönland dominiert den US-Anleihemarkt nach einem feiertagsbedingt langen Wochenende. US-Präsident Donald Trump hat seine Zolldrohungen wiederholt. Mögliche Reaktionen der EU könnten auch die amerikanische Wirtschaft belasten. Entgegen den Erwartungen wurde zuletzt noch bekannt, dass es an diesem Dienstag doch noch keine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit schon geltender US-Zöllen durch den Obersten Gerichtshof geben wird.

Für Verunsicherung sorgten auch der starke Renditeanstieg am japanischen Anleihemarkt. Wie Japan haben auch die Vereinigten Staaten einen hohen Schuldenstand. Zudem wird befürchtet, dass das aggressive Vorgehen der USA im Grönland-Konflikt zu einem Rückgang der Nachfrage nach deren Staatsanleihen führen könnte. Auch der hohe Druck von Präsident Trump auf die US-Notenbank, die Leitzinsen zu senken, könnte das Vertrauen in amerikanische Anleihen untergraben./jsl/he