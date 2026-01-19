DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -2,0%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.893 -2,0%Euro1,1689 +0,4%Öl63,84 -0,5%Gold4.719 +1,0%
EUREX/Bundesanleihen aktuell nicht als sicherer Hafen gesucht

20.01.26 08:32 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Verlauf im Minus. Damit kann er momentan nicht von seinem Nimbus als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten profitieren. Vielmehr wird er mit dem globalen Abverkauf an den Anleihemärkten in Japan wie auch in den USA in Sippenhaft genommen und tendiert leichter. So erleben japanische Staatsanleihen einen sehr starken Ausverkauf im Vorfeld der bevorstehenden Wahlen am 8. Februar. Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank weist darauf hin, dass die Situation durch eine schwache Auktion 20-jähriger Anleihen zusätzlich verschärft worden sei. Die Renditen für 10-jährige und 30-jährige Anleihen liegen am Morgen um 8,1 Basispunkte bzw. 21,7 Basispunkte höher, wobei die Renditen für 40-jährige Anleihen die 4-Prozentmarke überschritten haben. Dies seien ziemlich dramatische Bewegungen, besonders da die Renditen für 10-jährige Anleihen bereits am Dienstag um 7,7 Basispunkte gestiegen waren.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 26 Ticks auf 127,9 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,19 Prozent und das -tief bei 127,9 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 55.189 Kontrakte. Der Bobl-Future büßt 4 Ticks auf 116,43 Prozent ein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 02:33 ET (07:33 GMT)