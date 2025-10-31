DAX24.001 -0,5%Est505.678 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1574 ±0,0%Öl64,64 -0,1%Gold4.013 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

31.10.25 10:32 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,10 Prozent auf 129,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,65 Prozent.

Wer­bung

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Donnerstag nach ihrer Zinsentscheidung ihre abwartende Haltung bestätigt. "Für die EZB bleibt die Hürde für Leitzinssenkungen anscheinend hoch: Sie sieht weniger Risiken für das Wachstum und hat ihre Inflationseinschätzung bestätigt", kommentierten Experten der Dekabank. An den Finanzmärkten werden weiterhin auf absehbare Zeit keine Zinssenkungen erwartet. Im weiteren Handelsverlauf dürften sich EZB-Vertreter zur Geldpolitik äußern. Dies dürfte aber kaum Kursausschläge verursachen.

Am Vormittag werden noch Zahlen zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Oktober erwartet. In Frankreich hat sich der Preisauftrieb wie erwartet abgeschwächt. Mit einer Inflationsrate von 0,9 Prozent ist die französische Teuerung im europäischen Vergleich weiterhin schwach.

Aus den USA werden am Nachmittag keine großen Impulse erwartet. Schließlich wird der Shutdown fortgesetzt und die meisten wichtigen Konjunkturdaten fallen aus. Ein Ende der teilweisen Schließung der Bundesbehörden ist nicht in Sicht./jsl/jkr/stk