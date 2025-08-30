Deutsche Anleihen: Kursverluste zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,24 Prozent auf 129,19 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,75 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten belastete die Anleihen etwas. Daten aus der chinesischen Industrie sorgten für etwas mehr Zuversicht. In der Eurozone und den USA werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Märkte warten auf die am Dienstag in der Eurozone anstehenden Verbraucherpreise. Experten gehen davon aus, dass die Inflationsrate in der Nähe des Inflationsziels von zwei Prozent bleiben werde.

"Spannender könnte der US-Arbeitsmarkt werden, der die letzten wichtigen Daten für den kommenden Fed-Zinsentscheid Mitte des Monats liefert", schreiben die Experten der Dekabank. Der Arbeitsmarktbericht für den Monat August wird am Freitag veröffentlicht. Das Finanzhaus erwartet erneut einen sehr geringen Beschäftigungsaufbau. Dies dürfte die Zinssenkungserwartungen verstärken.

Aus den USA werden keine Impulse erwartet. Die Märkte bleiben dort wegen eines Feiertags geschlossen./jsl/la/mis