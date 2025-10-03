DAX24.393 -0,1%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1737 +0,1%Öl64,49 +0,3%Gold3.859 +0,1%
Deutsche Anleihen: Zur Kasse kaum verändert - Umlaufrendite weiter 2,61 Prozent

03.10.25 13:09 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Die Umlaufrendite verharrte auf 2,61 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 24 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,04 Prozentpunkten. Dem standen 49 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,35 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 5,1 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,02 Prozent auf 125,13 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/nas