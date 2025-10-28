DAX24.281 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1660 +0,1%Öl64,71 -1,6%Gold3.908 -2,1%
Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

28.10.25 10:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 129,71 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,60 Prozent.

Eine trübe Stimmung der deutschen Verbraucher stützte die Anleihen ein wenig. Das von den Nürnberger Forschungsinstituten GfK und NIM erhobene Konsumklima hatte sich stärker als von Volkswirten erwartet eintrübt. "Die anhaltend angespannte geopolitische Lage, wieder zunehmende Inflationsängste und wachsende Ängste um den Arbeitsplatz lassen die Hoffnung auf eine kurzfristige Erholung des Konsumklimas schwinden", sagte der NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Die Märkte schauen bereits auf die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken in dieser Woche. Die US-Notenbank Fed dürfte am Mittwoch ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, auch wenn sie wegen des Shutdowns kaum Daten zur Verfügung hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte ihren Leitzins am Donnerstag hingegen nicht antasten./jsl/jkr/mis