Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,08 Prozent auf 127,73 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,84 Prozent. Im Fokus steht das ifo-Geschäftsklima. Das wichtigste Konjunkturbarometer aus Deutschland dürfte keine grundlegende Besserung der Stimmung in der Wirtschaft signalisieren. Schon seit Jahren steckt Deutschland in der Flaute.

Im Hinblick auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank dürften die ifo-Zahlen aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) keine Änderung der Markteinschätzung zur Folge haben. Am Markt wird von der EZB an diesem Donnerstag keine Zinsänderung erwartet. Die Währungshüter halten laut jüngsten Aussagen das Zinsniveau für angemessen. Die konjunkturelle Dynamik vor allem in Deutschland ist schwach, die Inflation aber noch leicht erhöht.

Die Helaba sieht vor diesem Hintergrund keinen Bedarf für einen zusätzlichen geldpolitischen Impuls./jha/zb