Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

28.11.25 17:43 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,10 Prozent auf 128,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,68 Prozent.

In den wichtigen Ländern der Eurozone wurden Verbraucherpreise veröffentlicht. Die Daten fielen uneinheitlich aus. In Deutschland stieg die Inflation gemessen am europäischen Verbraucherpreisindex HVPI im November von 2,3 Prozent im Vormonat auf 2,6 Prozent.

In Frankreich und Italien ging die Inflation hingegen zurück und liegt dort deutlich unter dem Inflationsziel der EZB von zwei Prozent. Die Zahlen für den gesamten Euroraum werden am kommenden Dienstag veröffentlicht.

"Im Hinblick auf die EZB-Geldpolitik werden die Preiszahlen keinen nennenswerten Einfluss haben", kommentierte Ulrich Wortberg, Volkswirt bei der Helaba. "Eine Veränderung der Geldpolitik zeichnet sich im Dezember nicht ab. Die Inflation bewegt sich laut EZB im Zielbereich und daher sei die Zinspolitik gut positioniert."

Weiterhin stehen die Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg im Blick der Märkte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutete für kommende Woche Verhandlungen auf höchster Ebene über ein Ende des Krieges in dem von Russland angegriffenen Land an. Im Raum steht nach Verhandlungen der USA und der Ukraine in Genf über einen Friedensplan, dass Selenskyj ein weiteres Mal US-Präsident Donald Trump treffen könnte.

Da in den USA wegen des Feiertags am Vortag der Handel am Freitag verkürzt ist, werden keine Impulse aus den Vereinigten Staaten erwartet./jsl/he