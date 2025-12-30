DAX24.416 +0,3%Est505.778 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 -0,6%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.661 +0,9%Euro1,1777 ±0,0%Öl62,31 +0,9%Gold4.375 +1,0%
Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

30.12.25 10:24 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,08 Prozent auf 127,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,84 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Vor dem Jahreswechsel fehlt es an Impulsen. In der Eurozone wurden nur die Zahlen zu den spanischen Verbraucherpreisen veröffentlicht. Die Jahresinflationsrate hat sich dort im Dezember von 3,2 Prozent im Vormonat auf 3,0 Prozent abgeschwächt. Das war von Volkswirten erwartet worden. Trotz des Rückgangs liegt die Inflation in Spanien höher als in anderen Ländern der Eurozone.

Ansonsten werden in der Eurozone keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe veröffentlicht. In den USA stehen einige Zahlen zum Immobilienmarkt und zur Stimmung von amerikanischen Einkaufsmanagern in der Region um Chicago an. Der Handel dürfte also in ruhigen Bahnen verlaufen. Schließlich haben viele Händler ihre Bücher geschlossen und die Geschäftsvolumen sind niedrig.

Die geopolitische Unsicherheit spielte am Anleihemarkt keine große Rolle. Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Ukraine einen Angriff auf seine Residenz vorgeworfen. Er will seine Position bei den Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump über ein Kriegsende in der Ukraine nach Kremlangaben daher überarbeiten. Die Ukraine bestreitet den Angriff. Zudem haben die USA nach Angaben ihres Präsidenten Donald Trump einen angeblichen "Drogenumschlagplatz" in Venezuela angegriffen./jsl/jkr/stk