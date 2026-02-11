DAX25.185 +1,3%Est506.069 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.988 +1,1%Euro1,1876 ±-0,0%Öl68,98 -0,9%Gold5.059 -0,5%
Deutsche Anleihen: Stabil nach jüngsten Kursgewinnen

12.02.26 11:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach ihren jüngsten Gewinnen kaum vom Fleck bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Donnerstag um 0,02 Prozent auf 128,74 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,79 Prozent.

Auch europaweit legten die Anleihekurse zu. Die Rentenmärkte zeigten sich angesichts eher belastender Konjunkturdaten überraschend robust, schrieb Analyst Christian Lenk von der DZ Bank. So war der US-Arbeitsmarktbericht für Januar am Vortag überraschend stark ausgefallen und hatte entsprechend die Zinssenkungserwartungen in den USA gedämpft.

Anleger blickten nun bereits auf den Freitag. Dann werden Inflationsdaten aus den USA erwartet, die ebenfalls Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed liefern dürften. Analysten erwarten im Januar einen Rückgang der Teuerung im Jahresvergleich auf 2,5 Prozent. Damit würde sich die Inflation der Zielmarke der US-Währungshüter von 2 Prozent annähern./la/jsl/jha/