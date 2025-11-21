DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -2,5%Nas22.078 -2,2%Bitcoin73.987 -1,6%Euro1,1546 +0,1%Öl62,51 -1,1%Gold4.033 -1,1%
Deutsche Anleihen weiter kaum bewegt

21.11.25 08:03 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich auch am Freitag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen leicht um 0,05 Prozent auf 128,62 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,715 Prozent.

Die US-Jobdaten für den September hatten am Vortag kaum Impulse geliefert. Nach dem Ende des Stillstands der US-Behörden im Zuge des Haushaltsstreits beginne sich der Nebel rund um die konjunkturelle Entwicklung etwas zu lichten, so die Helaba-Experten. Allerdings zieht sich die Veröffentlichung der Daten wohl noch hin. Die Oktober-Jobdaten stehen erst Mitte Dezember auf der Agenda, also nach der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Es bleibt ungewiss, ob der Leitzins in den USA im Dezember erneut sinkt.

Für Impulse könnten am Morgen Einkaufsmanagerdaten aus der Eurozone sorgen. Dabei dürfte sich für die Industrie ein weiterhin schwieriges Umfeld zeigen. Für Dienstleister sah es hingegen zuletzt etwas besser aus; allerdings rechnen Volkswirte hier im Schnitt nicht mehr mit einer weiteren Stimmungsaufhellung./jha/stk