US-Anleihen legen etwas zu

19.11.25 15:30 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gestiegen. Sie knüpften damit an die Kursgewinne vom Vortag an, allerdings hat sich die Aufwärtsbewegung deutlich abgeschwächt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,10 Prozent auf 112,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,11 Prozent.

Nachdem zuletzt eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten für Auftrieb bei den Anleihen gesorgt hatte, hielten sich die Anleger am US-Rentenmarkt zur Wochenmitte eher zurück.

Vor der Quartals-Bilanz des Chiphersteller Nvidia, mit wichtigen Hinweisen auf die weitere Entwicklung des KI-Booms, und der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed, ist an den Märkten nicht mit größeren Impulsen zu rechnen. Beide Veröffentlichungen werden jeweils am Abend erwartet./jkr/la/mis