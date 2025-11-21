DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.295 +1,0%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1506 -0,2%Öl62,21 -1,6%Gold4.094 +0,4%
Deutsche Anleihen legen zu

21.11.25 16:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Nachmittag um 0,28 Prozent auf 128,92 Punkte zu, nachdem die Kurse am Morgen noch kaum verändert in den Handel gestartet waren. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,68 Prozent.

Nachdem die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zinssenkung in den USA zuletzt wieder höher eingeschätzt wurde, zeigten sich am Markt für Staatsanleihen ein breit angelegter Rückgang der Renditen. Analysten haben weiter auf den US-Arbeitsmarktbericht für September verwiesen. Nach Einschätzung von Experten der Dekabank ist der Bericht am Vortag "durchwachsen" ausgefallen, mit einem Anstieg der Beschäftigung und einem Zuwachs der Arbeitslosenquote.

Die US-Notenbank Fed richtet ihre Geldpolitik auch an der Entwicklung des Arbeitsmarkts aus. Eher schwache Daten erhöhen damit die Aussicht für eine Zinssenkung.

Zudem hat das Fed-Mitglied John Williams Spielraum für eine weitere "kurzfristige" Zinssitzung erkannt. Mit einer weiteren Anpassung der Geldpolitik könnte der Zins näher an den neutralen Bereich herangeführt werden, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von New York./jkr/he