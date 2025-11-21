DAX23.195 -0,4%Est505.530 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -6,6%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.553 -3,5%Euro1,1520 -0,1%Öl63,03 -0,3%Gold4.069 -0,2%
Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite 2,61 Prozent

21.11.25 14:05 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,65 Prozent am Vortag auf 2,61 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es drei Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,03 Prozentpunkten. Dem standen 74 Gewinner mit Kursaufschlägen von bis zu 0,44 Punkten gegenüber. Die Bundesbank kaufte per Saldo Anleihen im Wert von 23,9 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,19 Prozent auf 125,15 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/stk