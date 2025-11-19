DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,0%Nas22.511 +0,4%Bitcoin77.348 -3,5%Euro1,1532 -0,4%Öl63,39 -2,2%Gold4.080 +0,3%
Deutsche Anleihen wenig verändert

19.11.25 17:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Die Anleger warten auf wichtige US-Konjunkturdaten, die Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den USA liefern könnten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,03 Prozent auf 128,68 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,71 Prozent.

Vertreter der US-Notenbank Fed haben zuletzt deutlich gemacht, dass sie ihre künftigen Zinsentscheidungen von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig machen. Daher stehen Wirtschaftsdaten aus den USA besonders im Fokus, vor allem der US-Arbeitsmarktbericht, der am Donnerstag erwartet wird.

Während der Markt auf wichtige Datenveröffentlichungen wartet, verfolgten Marktteilnehmer auch das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der Fed von Mitte September, heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. Die Veröffentlichung wird am Abend erwartet. Nach Einschätzung der Helaba-Experten dürfte aus dem Protokoll hervorgehen, dass ein Teil der Fed-Mitglieder weitere Zinssenkungen befürwortet.

Zuletzt sind an den Finanzmärkten aber Zweifel an einer weiteren Zinssenkung der Fed im Dezember aufgekommen. Nachdem es mit den Renditen für Staatsanleihen in der vergangenen Woche noch aufwärts gegangen war, haben sie sich zuletzt wieder stabilisiert./jkr/he