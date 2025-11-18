DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.352 -1,6%Bitcoin80.610 +1,5%Euro1,1575 -0,1%Öl64,13 +0,2%Gold4.061 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX? TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen profitieren von trüber Marktstimmung

18.11.25 17:05 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag von einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,28 Prozent auf 112,95 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,10 Prozent.

Wer­bung

Deutliche Verluste an den asiatischen und europäischen Aktienmärkten sowie eine schwache Eröffnung an der Wall Street verstärkten die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlegen wie US-Staatsanleihen. Hintergrund ist die Sorge, dass die Notenbank Fed den Leitzins im Dezember nicht weiter senken könnte.

Zuletzt haben sich US-Notenbanker uneinig über den weiteren geldpolitischen Kurs gezeigt. Nachdem noch vor wenigen Handelstagen eine weitere Zinssenkung in den Vereinigten Staaten als gesetzt gegolten hat, wird die Wahrscheinlichkeit mittlerweile nur noch mit weniger als 50 Prozent eingeschätzt.

Für den weiteren geldpolitischen Kurs dürften US-Konjunkturdaten eine wichtige Rolle spielen, die von Behörden nach dem Ende des sogenannten Shutdowns veröffentlicht werden. Daten zum Auftragseingang im August und zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe konnten aber keine größeren Impulse liefern. Die Anleger warten vielmehr auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Donnerstag auf dem Programm steht und von dem sie sich neue Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA erhoffen./jkr/he