US-Anleihen profitieren von trüber Marktstimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag von einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,28 Prozent auf 112,95 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,10 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Deutliche Verluste an den asiatischen und europäischen Aktienmärkten sowie eine schwache Eröffnung an der Wall Street verstärkten die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlegen wie US-Staatsanleihen. Hintergrund ist die Sorge, dass die Notenbank Fed den Leitzins im Dezember nicht weiter senken könnte.

Zuletzt haben sich US-Notenbanker uneinig über den weiteren geldpolitischen Kurs gezeigt. Nachdem noch vor wenigen Handelstagen eine weitere Zinssenkung in den Vereinigten Staaten als gesetzt gegolten hat, wird die Wahrscheinlichkeit mittlerweile nur noch mit weniger als 50 Prozent eingeschätzt.

Für den weiteren geldpolitischen Kurs dürften US-Konjunkturdaten eine wichtige Rolle spielen, die von Behörden nach dem Ende des sogenannten Shutdowns veröffentlicht werden. Daten zum Auftragseingang im August und zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe konnten aber keine größeren Impulse liefern. Die Anleger warten vielmehr auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Donnerstag auf dem Programm steht und von dem sie sich neue Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA erhoffen./jkr/he