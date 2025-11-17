DAX23.553 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 +0,9%Nas22.910 ±0,0%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1600 -0,2%Öl64,33 +0,1%Gold4.071 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen wenig verändert

17.11.25 16:38 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben sich am Montag wenig verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,04 Prozent auf 112,58 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,14 Prozent.

Wer­bung

Am US-Rentenmarkt warten die Anleger auf die Veröffentlichung von wichtigen Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten, die von US-Behörden ermittelt werden. Im Verlauf der Woche werden wieder Kennzahlen erwartet, nachdem der teilweise Stillstand der Verwaltung in den USA in der vergangenen Woche beendet worden war. Dabei haben die Investoren vor allem Daten zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Blick, die am Donnerstag auf dem Programm stehen.

Zuletzt hat die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in den USA etwas nachgelassen, was die Renditen stützt. "Einige Mitglieder des geldpolitischen Rates der Fed haben zuletzt bereits vorsichtigere Töne in Bezug auf eine geldpolitische Lockerung anklingen lassen und die marktseitigen Zinssenkungserwartungen haben nachgelassen", schreiben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen./jkr/he