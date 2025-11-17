Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,12 Prozent auf 128,72 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,70 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone ging es mit den Renditen nach unten.

Wer­bung Wer­bung

Der Bund Future erholte sich damit etwas von den Kursverlusten der vergangenen beiden Handelstagen. Zuletzt hatten Zweifel an einer weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed zum Jahresende die Renditen an Anleihemärkten generell gestützt und die Kurse im Gegenzug unter Druck gesetzt.

Im weiteren Verlauf der Woche dürfte sich das Interesse zunehmend auf US-Konjunkturdaten richten, von denen sich die Anleger Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den USA erhoffen. Nach dem Ende des teilweisen Regierungsstillstands werden im Lauf der Woche wieder Konjunkturdaten erwartet, die von US-Behörden erhoben werden. Dabei haben die Investoren vor allem Daten zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Blick, die am Donnerstag auf dem Programm stehen./jkr/mis