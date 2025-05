Iute Group: Kupon 11,00%-12,50% p.a., Zeichnungsfrist in Deutschland beginnt heute

Deutsche Anleihen ziehen nach schwachem Einkaufsmanagerindex an

Heute im Fokus

Nestlé-Chef kritisiert Kurs seines Vorgängers. Generali meldet höheren Gewinn im Tagesgeschäft. iPhone-Designer arbeitet künftig für ChatGPT-Entwickler OpenAI an neuer Technik. Rio Tinto plant Ausbau der Amrun-Bauxitmine in Australien. Sanofi kauft Vigil Neuroscience. freenet hält nach solidem Jahresstart an Prognose fest.