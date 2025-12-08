DAX24.101 +0,3%Est505.725 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +2,3%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.562 +1,4%Euro1,1652 +0,1%Öl62,92 -1,5%Gold4.209 +0,3%
Deutsche Anleihen: Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite 2,77 Prozent

08.12.25 13:55 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag zur Kasse gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,71 Prozent am Freitag auf 2,77 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 75 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,80 Prozentpunkten. Dem standen zwei Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,011 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per saldo Anleihen im Wert von 0,1 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) fiel um 0,23 Prozent auf 124,24 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jsl/jkr/stw