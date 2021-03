Anleihe auf Eyemaxx Real Estate: Eine Frage der Bewertung

€uro am Sonntag

von Thomas Strohm, Euro am Sonntag





Die Meldung über einen Verlust von 26 bis 28 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2019/20 hat die Anleihekurse von Eyemaxx Real Estate absacken lassen. Da half der Hinweis wenig, dass es sich um nicht-liquiditätswirksame Anpassungen von Projektbewertungen durch Gutachter infolge der Corona-Krise handelt. Dass der Vorstand davon ausgeht, die Projekte nach Pandemie-Ende im Rahmen der ursprünglichen Wertspannen realisieren zu können, konnte auch nicht beruhigen. Risikofreudigen bieten sich dadurch gute Einstiegsmöglichkeiten.

Bei den Projektentwicklungen, die neu bewertet werden mussten, handelt es sich um gewerbliche Immobilien, vor allem Hotels. Gewerbeobjekte machen rund die Hälfte des Projektgeschäfts von Eyemaxx aus, der Rest sind Wohnimmobilien. Neben Projekten, die weiterveräußert werden, hält Eyemaxx auch Gebäude im Bestand. Der Schwerpunkt liegt auf Deutschland und Österreich.

Die Zahlen zum Geschäftsjahr, das am 31. Oktober endete, sind vorläufig. Der Jahresabschluss soll in der zweiten Märzhälfte vorgelegt werden. Die Eigenkapitalquote werde über 20 Prozent liegen, so das Unternehmen. Für 2020/21 erwartet Eyemaxx wieder einen Konzerngewinn - unter der Annahme der Eindämmung der Pandemie vor Ende des Geschäftsjahrs. Auch die Analysten von SRC Research rechnen mit einer Rückkehr in die schwarzen Zahlen.

Diesen Monat steht noch ein weiterer wichtiger Termin an: Am 18. März muss ein Bond über 20 Millionen Euro getilgt werden (ISIN: DE 000 A2A AKQ 9). Der Kurs bei pari signalisiert, dass Investoren kaum Zweifel an der Tilgung haben. Das liegt auch an Vorstand Michael Müller, der im Interview mit "Bondguide" klargestellt hat: "Eyemaxx hat bisher alle Rückzahlungen planmäßig und vollumfänglich geleistet und daran wird sich auch bei der erwähnten Anleihe nichts ändern."

Es gibt drei weitere Anleihen. Besonders interessant ist zurzeit der 2023 fällige Bond, der eine Rendite von circa 19 Prozent per annum verspricht. Bei der 2024 fälligen Anleihe gibt es rund 15 Prozent, beim 2025 fälligen Bond etwa neun Prozent.

Dass die bis 2025 laufende Anleihe weniger bringt, kann nur zum Teil damit erklärt werden, dass sie im Gegensatz zu den anderen zwei Papieren mit Immobilien besichert ist. In der Regel gibt es bei Bonds eines Emittenten mit längerer Laufzeit eine höhere Rendite. Dies dürfte sich auch hier wieder einpendeln.

Vor allem, wenn es bei der Tilgung im März keine Probleme und bei der Bilanzvorlage keine Überraschungen gibt. Dass Eyemaxx-Bonds nicht ohne Risiko sind, signalisiert neben den Renditen das Rating "B-" von Creditreform. Das Wagnis ist vertretbar, wenn die Papiere als lukrative Beimischung im breit aufgestellten Bonddepot dienen.

