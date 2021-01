Anleihen der Woche: Steigende US-Renditen

€uro am Sonntag

von Redaktion €uro am Sonntag

Angesichts der sich nach den Stichwahlen in Georgia abzeichnenden Mehrheit der Demokraten im Senat rechneten Marktteilnehmer mit zusätzlichen staatlichen Stimuli und damit höheren Staatsschulden. Für den künftigen Präsidenten Joe Biden wird es mit einer Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses einfacher, seine Politik umzusetzen.

Durch die noch expansivere Fiskalpolitik könnte das Wirtschaftswachstum, aber auch die Inflation anziehen. Im Sog der US-­Treasuries stieg die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihen.

Jüngst emittierte Anleihen

Ally Financial, ISIN: US 020 05N BL3 8

L-Bank, ISIN: XS 227 015 209 8

QNB Finance, ISIN: XS 224 081 065 0

Sixt, ISIN: DE 000 A3H 2UX 0

TJX Companies, ISIN: US 872 540 AV1 0















